Börse: EU-Gipfel läßt "Dämme brechen"

Die Einigung beim EU Gipfel in Brüssel ist geschafft. Das läßt Anleger an den Finanzmärkten so manch schwelendes Risiko vergessen. Insbesondere die verschiedenen Konflikte zwischen den USA und China, die neuen Sicherheitsgesetze in Hongkong rücken in den Hintergrund. Vielmehr heißt es auf dem Börsenparkett mit der Einigung zu Corona-Hilfen beim EU-Gipfel regnet es "förmlich Geld. Das lasse an den europäischen Aktienmärkten die Dämme brechen.

Die Gewinner im Dax lauten...

Der deutsche Dax verbessert sich aktuell um fast 2 Prozent auf 13277 Punkte. Damit rückt selbst das Allzeithoch des Dax schon wieder in Reichweite. Zumal es Fortschritte bei der Corona-Impfstoffforschung gibt und "solide Zahlen" der Technologiefirmen in den USA. Im deutschen Dax ist unter anderem der Chiphersteller Infineon gefragt. Dessen Aktien legen 2 Prozent zu. Weitere deutliche Gewinner sind BMW, Daimler oder Continental.

Der Euro steht bei einem Dollar 14 44.