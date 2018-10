Börse: Endlich wieder Gewinne

Es war eher ein bescheidener Ausgleich nach den Verlusten von rund eineinhalb bzw. fast 4 Prozent gestern bei DAX und TecDAX. Aber es gab auch heute keinen wirklichen Grund zur Euphorie. Im Gegenteil: der Internationalen Währungsfonds hat die Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft gekappt und das unter anderem mit den von US-Präsident Trump ausgelösten Handelsstreitigkeiten begründet. Dazu kommen in Europa der Brexit und die Gefahr einer neuen Eurokrise insbesondere, wenn Italien sich nicht zu einer soliden Haushalspolitik bewegen lässt.

Wirecard bügelt Kurs-Delle wieder aus

Herausragend bei den Einzelwerten Wirecard. Nach 12 Prozent Minus gestern ging es hier heute wieder fast 10 Prozent aufwärts. Vorstandschef Markus Braun kündigte bei einer Investorenveranstaltung in London an, dass das Bezahlen mit dem Handy und Zusatzdienste beim Online-Einkauf seinem Unternehmen langfristig einen Boom bescheren werden. Binnen sieben Jahren sollen sich Gewinn und Umsatz versechsfachen. An der Wall Street zeigen Dow Jones und Nasdaq-Index im Moment beide leicht ins Plus. Und der Euro tritt auf der Stelle bei Werten knapp unter 1,15 Dollar.