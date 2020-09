Börse: Durchschnaufen an den Aktienmärkten

In den steigenden Corona-Neuinfektionszahlen sieht die Kanzlerin einen Grund zur Beunruhigung. Und in New York warteten die Anleger mit Spannung auf das erste Fernsehduell zwischen US-Präsident Trump und seinem Herausforderer Biden. Dow Jones und Nasdaq gaben jeweils knapp ein halbes Prozent nach – ebenso wie der Deutsche Aktienindex. Dieser landete bei 12.826 Punkten.

Will Uber die BMW-Daimler-Tochter Free Now?

Der US-Fahrdienstvermittler Uber hat möglicherweise Interesse an der Carsharing-Tochter von Daimler und BMW. Ein Medienbericht stützt sich dabei auf Insider. Von den Firmen selber gab es dazu keine Aussagen. Die Aktien von BMW konnten rund ein halbes Prozent zulegen, die von Daimler gaben ein halbes Prozent nach. Der Euro zeigt sich fest am Abend und steht bei 1,1740 Dollar.