Börse: Durchatmen nach DAX-Jahreshoch

Ein US-Regierungsvertreter hält es offenbar für möglich, einen Teil der zuletzt eingeführten Zölle auf chinesische Waren wieder zurücknehmen. Das wäre ein echter Fortschritt, meinen Experten. Der DAX kann immerhin sein gestern erreichtes Jahreshoch einigermaßen halten: Er kommt 0,2 Prozent voran auf 13.155 Punkte.

Vonovia verdient an hohen Mieten

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia profitiert von Auslandszukäufen und steigenden Mieten in Großstädten. Der Gewinn im Gesamtjahr soll am oberen Ende der vorhergesagten Spanne liegen. Außerdem will Vonovia eine höhere Dividende bezahlen. Dennoch geben die Aktien rund 1,5 Prozent nach.

Schaeffler überrascht

Der fränkische Auto- und Industriezulieferer Schaeffler leidet zwar weiter unter der schwachen Konjunktur, hat aber mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen. Die Aktien von Schaeffler schnellen um gut 12 Prozent nach oben. Der Euro ist schwach bei 1,1120 Dollar.