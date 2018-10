Börse: Dow Jones schloss 0,4 Prozent im Minus

Nach unruhigem Handel schloss der Dow Jones 0,4 Prozent im Minus bei 25.251 Punkten. Die Anleger sorgen sich um das Verhältnis der USA zu Saudi-Arabien. US-Präsident Donald Trump schickte seinen Außenminister Mike Pompeo in das Königreich, um mit König Salman über den Fall des verschwundenen Journalisten zu sprechen. An der Wall Street steht diese Woche die Berichtssaison im Fokus.

Apple-Aktien unter Druck

Die Bank of America konnte vom Gewinnanstieg im dritten Quartal aber nicht profitieren. Die Aktien der Bank fielen um 1,9 Prozent. Auf die Stimmung drückten auch Kursverluste bei Apple-Aktien. Die verloren gut 2 Prozent. Die Analysten von Goldman Sachs sehen Signale für eine geringere Nachfrage in China nach Produkten von Apple. Die Papiere der insolventen Kaufhauskette Sears-Aktien brachen um rund 24 Prozent ein. Am deutschen Aktienmarkt schloss der DAX nach drei Handelstagen mit Verlusten 0,8 Prozent im Plus. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,15 81 Dollar wert. Yvonne Unger, B5 Börseählen