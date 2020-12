Börse: Dow Jones schafft es ins Plus

Der Kongress hat mit seiner Zustimmung zu einem Übergangshaushalt nun noch mal Zeit bis nächsten Freitag eine längerfristige Lösung zu finden. Seit Wochen verhandeln Trumps Republikaner und die Demokraten über ein reguläres Haushaltsgesetz mit einem Volumen von 1,4 Billionen Dollar. An den Aktienmärkten hat man die jetzige Zwischenlösung einigermaßen gerne vernommen.

DAX mit 1,4 Prozent Wochenverlust

Der Dow Jones hat seine anfänglichen Verluste hinter sich gelassen und ist 0,2 Prozent höher aus dem Handel gegangen. Der Nasdaq blieb nur noch 0,2 Prozent niedriger stehen. An den deutschen Aktienmärkten waren die Minuszeichen am Schluss nicht mehr ganz so dick. Der DAX büßte knapp 1,5 Prozent ein. Das ist gleichzeitig auch der Abschlag für die gesamte Woche. Der Euro notiert am Abend bei 1,2115 Dollar.