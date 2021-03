Börse: Dow Jones im Plus. Tesla und Nasdaq verlieren

Der Börsenwert des Elektroautobauers Tesla ist deutlich geschrumpft. Im Verlauf des vergangenen Monats ist die Marktkapitalisierung um fast 250 Milliarden Dollar gesunken. Nun hat die Aktie den fünften Handelstag in Folge Federn gelassen. Für Tesla Papiere ist es um fast 6 Prozent nach unten gegangen auf rund 560 Dollar für eine Aktie. Grund ist unter anderen eine Verkaufswelle bei Technologiewerten. Die Technologiebörse Nasdaq hat zum Wochenstart rund 2,5 Prozent eingebüßt.

Favoritenwechsel bei Anlegern

Im Moment sind eher konjunktursensible Aktien gefragt, unter anderem wegen des neuen billionenschweren US Konjunkturprogramms gegen die Corona Krise. So ist an der Wall Street der Dow Jones mit den Standardwerten um fast 1 Prozent gestiegen und hat ein neues Rekordhoch erreicht.

Der Dax hat auch ein neues Rekordhoch geschafft bei 14403 Punkten. Den Tag beendet hat der Dax mit einem Plus von fast 3,5 Prozent bei 14381 Punkten.

Der Euro fällt auf einen Dollar 18 45.