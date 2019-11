Börse: Deutsche Milliardärsfamilie und US-Influencerin

An der amerikanischen Wall Street haben gestern eine deutsche Milliardärsfamilie und eine berühmte Influencerin für Kursbewegung gesorgt. Der Kosmetikkonzern Coty, bei der die deutsche Milliardärsfamilie Reimann Großaktionär ist hat sich zuletzt ein bißchen schwer getan. Nun soll auf jüngere Kunden gesetzt werden.

Forbes zufolge jüngste Selfmade-Milliardärin 2018

Deswegen hat Coty für 600 Millionen Dollar die Mehrheit am Beauty-Imperium der Influencerin Kylie Jenner gekauft. Die 22-jährige Internet-Berühmtheit gehört zur Kardashian-Familie, die durch Reality-TV bekannt geworden ist. Seit gut vier Jahren vermarktet Kylie Jenner Schmink- und Hautpflegeprodukte unter der Marke Kylie Cosmetics. Nun die Beteiligung von Coty am Kylie Jenner Beauty-Imperium. Daraufhin hat der Kurs von Coty gestern 2,5 Prozent zugelegt. Der amerikanische Aktienindex Dow Jones hat gestern mit einem Rekordhoch geschlossen. Während die Börsen in Asien heute uneinheitlich notieren. Der Euro klettert auf einen Dollar 10 77.