Börse: Der Euro fällt

Händlern zufolge bleibt der Euro unter Druck nachdem Christine Lagarde die designierte Präsidentin der Europäischen Zentralbank gestern in einer Stellungnahme an das Europäische Parlament Hinweise auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik formuliert hat. Demnach hat die Europäischen Zentralbank nach Ansicht von Lagarde die Zinsuntergrenze noch nicht erreicht. Die Aussicht auf sinkende Zinsen machen eine Währung weniger interessant. Der Euro fällt auf einen Dollar 10 39. Ein schwächerer Euro könnte den Urlaub teurer machen – andererseits hilft er deutschen Exporteuren.

Immobilienaktien gefragt

Der deutsche Aktienindex Dax steigt um knapp 0,5 Prozent auf 11884 Punkte. Deutlichster Gewinner im Dax ist der Immobilienkonzern Vonovia, mit einem Plus von 3,5 Prozent. Die Pläne für eine Mietobergrenze in Berlin sollen wohl abgeschwächt werden, heißt es in Medienberichten.