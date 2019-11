Börse: DAX und Dow mit Tagesplus, aber Wochenverlust

In den vergangenen Tagen waren vermehrt Zweifel aufgekommen, dass es bald zu einem Teilabkommen im Handelsstreit zwischen den USA und China kommen wird. Die Hoffnung, dass wenigstens die geplanten Zollerhöhungen auf chinesische Produkte verschoben werden, sorgten vor dem Wochenende für verhalten freundliche Stimmung an den Aktienmärkten. Der Dow Jones kletterte um knapp ein halbes Prozent. Der Nasdaq verbesserte sich um 0,2 Prozent.

DAX mit kleinen Gewinnen

Bereits an den deutschen Börsen waren die Anleger vorsichtig, aber grundsätzlich ganz gut gelaunt. Der DAX landete 0,2 Prozent im Plus bei 13.164 Punkten. Aber auch der deutsche Leitindex musste in dieser Woche mehr als ein halbes Prozent abgeben. Der Handelsstreit dürfte auch in der kommenden Woche bestimmend sein für die Finanzmärkte. Für Deutschland wichtig ist der ifo-Geschäftsklimaindex. Dieser wird am Montag zeigen, wie die Stimmung in den Unternehmen ist. Der Euro ist schwach bei 1,1020 Dollar.