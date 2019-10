Börse: DAX und Dow mit Gewinnen

Die Anleger an den deutschen Börsen haben zur Wochenmitte eher einen Tag des Abwartens erlebt. Vor der anstehenden Zinssitzung der EZB hielten sich viele Investoren zurück. Auch wenn Fachleute von der letzten Sitzung unter der Leitung des scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi keine großen geldpolitischen Überraschungen erwarten.

Anleger hoffen auf späteren Brexit

Dazu kommt, dass der Ausgang des Brexit-Tauziehens weiter unsicher ist. Zwar deutet inzwischen vieles auf eine weitere Verschiebung hin. Doch bis jetzt ist der offizielle Austrittstermin der Briten eben immer noch der 31. Oktober, es bleibt also nur noch knapp eine Woche. Grundsätzlich war die Stimmung an den hiesigen Börsen allerdings freundlich. Der DAX kletterte um 0,3 Prozent nach oben auf 12.798 Punkte. Freundliche Analysten-Kommentare sorgten für ein Plus bei Chemie-Werten. Bayer verteuerten sich um 2,3 Prozent. Covestro kamen um 1,7 Prozent voran. In New York schlossen Dow und Nasdaq knapp im Plus. Und der Euro notierte bei 1,1135 Dollar.