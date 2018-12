Börse: DAX und Dow Jones mit deutlichen Verlusten

Volkswagen will künftig enger mit Ford zusammenarbeiten. Das sagte VW-Chef Diess nach dem Termin der deutschen Autobosse im Weißen Haus. Möglicherweise werde Volkswagen in den USA Werke von Ford nutzen, um dort eigene Autos bauen zu lassen. Grundsätzlich gab es bei dem Treffen in Washington keine greifbaren Ergebnisse. Die Teilnehmer sprachen jedoch von konstruktiven Gesprächen. An den US-Börsen verflog die Euphorie des Vortages relativ schnell.

Angst vor Handelsstreit drückt Kurse

Es setzte sich die Erkenntnis durch, dass die USA und China sich beim G20-Gipfel ebenfalls nicht auf konkrete Maßnahmen geeinigt hatten. Dort droht nach wie vor eine Verschärfung des Handels-Konfliktes, die bisher nur aufgeschoben ist. An der Wall Street sackten daraufhin die Kurse nach unten durch. Der Dow Jones brach um mehr als 3 Prozent ein, bei der Nasdaq ging es um fast 4 Prozent abwärts. Hierzulande fiel der DAX um mehr als 1 Prozent auf 11.335 Punkte. Und der Euro notierte bei 1,1340 Dollar.