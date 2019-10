Börse: DAX steigt um 0,3 Prozent

Zur Wochenmitte präsentierte sich der deutsche Aktienmarkt freundlich. Der DAX kletterte um 0,3 Prozent nach oben auf 12.798 Punkte. Händler begründeten das Plus mit der Hoffnung auf einen geregelten Brexit. Derzeit zeichne sich ja eher eine Verschiebung des Ausstiegs-Datums für die Briten ab, hieß es am Markt.

Freundliche Analystenkommentare stützten die Leverkusener Chemie-Aktien. Bayer verteuerten sich um 2,3 Prozent, Covestro kamen um 1,7 Prozent voran. Im MDAX legten die Aktien von Thyssen-Krupp um 1,4 Prozent zu.

Werben um die Aufzug-Ehe

Hier zeichnet sich großes Interesse an der Aufzugsparte ab, die der Konzern zum Verkauf gestellt hat. Heute umwarb noch einmal der Chef des finnischen Konkurrenten Kone das Management und die Aktionäre von Thyssen-Krupp. Carl Zeiss Meditec rutschten um fast 9 Prozent ab. Das Unternehmen verfehlte seine Rendite-Prognose. In New York treten der Dow Jones und die Nasdaq nahezu auf der Stelle. Und der Euro notiert bei 1,1120 Dollar.