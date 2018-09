Börse: DAX startet leichter

Der Leitindex startet zum Auftakt 0,3 Prozent leichter bei 12.389. Der Firmen- und Konjunkturkalender ist weitgehend leer. Anleger werden voraussichtlich am Nachmittag auf Hinweise auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) warten, wenn EZB-Präsident Mario Draghi den Abgeordneten des Europäischen Parlaments Rede und Antwort steht.

DAX, MDAX TecDAX neu sortiert

Ab heute sind zudem die zahlreichen Änderungen in den Indizes der Deutschen Börse wirksam. So verdrängt im DAX der Zahlungsabwickler Wirecard die Commerzbank aus der ersten deutschen Börsenliga. Erstmals gehört dem Leitindex damit eine Finanztechnologie-Firma an. Die Titel treten heute zum Auftakt auf der Stelle. Der Euro steht bei 1,17 39 Dollar.