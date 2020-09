03.09.2020, 13:00 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: DAX nimmt Kurs auf Rekordhoch

Der Aufschwung an den Aktienmärkten geht weiter. Der DAX ist nicht mehr weit von seinem Allzeithoch im Februar entfernt – also bevor Corona hierzulande so richtig aufgeflammt ist.