Börse: DAX mit starkem Wochenstart

Die deutschen Börsen sind mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der DAX stieg um 1,5 Prozent auf 11.355 Punkte und konnte damit die Verluste der Vorwoche wieder aufholen. Die Anleger reagierten sehr positiv auf Entspannungssignale aus Italien. Bei der Regierung in Rom hieß es, man werde es im Haushaltskonflikt mit Brüssel nicht hart auf hart kommen lassen. Dies wurde als Bereitschaft zu einem Kompromiss verstanden.

Anleger reagieren kaum auf Krim-Konflikt

Die Eskalation der Situation rund um die Krim rückte da aus Sicht der Börse etwas in den Hintergrund. Bei den Einzelwerten im DAX standen Covestro und Deutsche Bank mit Gewinnen von knapp 5 Prozent ganz oben. Telekom verteuerten sich um 1 Prozent. Das Unternehmen konnte einen lang anhaltenden Tarifstreit mit der Gewerkschaft Verdi beilegen. In New York gewinnt der Dow Jones 1,2 Prozent. General Motors will sparen, die Aktie steigt um mehr als 5 Prozent. Und der Euro notiert bei 1,1335 Dollar.