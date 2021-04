Börse: DAX mit Rekordwoche

Es war erneut eine Rekordwoche, auch wenn es die Anleger auf dem erreichten Niveau etwas langsamer angehen ließen. Der DAX schloss 31 Punkte höher bei 15 234. Über die Woche gesehen legte er ein gutes halbes Prozent zu. Am Dienstagvormittag hatte er mit über 15 300 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht. Zu den Wochengewinnern zählen Werte wie Hellofresh mit plus 8 Prozent und Delivery Hero mit plus 4,6 Prozent. Weil während der Pandemie zuhause mehr gekocht wird, gehören beide Werte zu den großen Corona-Gewinnern. Sie sind sogenannte „Stay-At-Home“-Aktien.

Post: "Ganzes Jahr Weihnachten"

Dazu gehört auch die Deutsche Post, die Rekorde bei den Paketzustellungen vermeldet. Spitz gesagt, für die Post ist mittlerweile das ganze Jahr Weihnachten. Die Aktie schloss heute 1,9 Prozent höher bei 48 Euro. Das ist ein neuer Rekordkurs. Ein Blick auf die New Yorker Börsen, wo es auch etwas ruhiger zugeht. Der Dow Jones liegt leicht im Plus. Der Euro kostet 1, 18 90 Dollar.