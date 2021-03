Börse: Dax mit neuem Rekordhoch

Die Deutsche Post wird am Dienstag die Jahresbilanz für das vergangene Jahr vorlegen. Dabei hat der Paketboom in Corona-Zeiten prächtige Geschäfte beschert. Mit ihren weltweit 550.000 Mitarbeitern hat die Post ein Rekordergebnis geschafft. Am morgigen Dienstag gibt es dazu mehr Details - während die Deutsche Post am Montag schon verkündet hat, das aus der prall gefüllten Kasse die Dividende an die Aktionäre angehoben werden soll.

Und es soll ein Aktienrückkaufprogramm geben - was ja auch immer den Kurs stützt. Die Post Aktie hat mit diesen Nachrichten heute fast 6,5 Prozent zugelegt, nicht mehr weit entfernt vom Allzeithoch.

Dax steigt und steigt

Der Deutsche Aktienindex Dax hat ein neues Rekordhoch erreicht bei 14403 Punkten. Den Computerhandel hat der Dax nur ganz knapp darunter bei 14381 Punkten beendet. Anleger setzten auf das billionenschwere amerikanische Konjunkturprogramm, das vorankommt.

Während Aktien gefragt sind fällt der Goldpreis - und zwar auf ein Neun-Monats-Tief bei 1679 Dollar. Der Euro fällt auf einen Dollar 18 50.