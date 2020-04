Börse: DAX macht weiter Boden gut

Allen voran verteuern sich die Aktien der Münchener Rück, von Fresenius und Merck um je 1,6 Prozent. Zu den Gewinnern gehören daneben die Anteile der Deutschen Post, die um 0,6 Prozent vorankommen. Die Post will in der Corona-Krise auch am Sonntag Pakete zustellen. Es wäre hilfreich, wenn man einen weiteren Tag bekommen könnte, um in der aktuellen Situation der Flut der Pakete Herr zu werden, sagte Thomas Schneider der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung.

Post will auch am Sonntag ausliefern

Schneider ist der für das Bundesgebiet zuständige Betriebschef der Deutschen Post DHL. Um Versorgungsengpässe zu vermeiden, habe das Unternehmen in manchen Regionen bereits entsprechende Anträge bei den Behörden gestellt. Es gehe darum, in einer besonderen Situation einen Kollaps des Paketsystems zu vermeiden. An den Devisenmärkten steht der Euro bei 1,08 63 Dollar. Gabriel Wirth B5 Börse