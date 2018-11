Börse: DAX kann weiter punkten

Allen voran schnellen die Papiere von HeidelbergCement um 5,7 Prozent nach oben. Der Baustoffkonzern hat ein Sparprogramm angekündigt und will zudem im nächsten Jahr eigene Aktien zurückkaufen. Solche Initiativen werden meist von den Investoren honoriert, da dadurch das Angebot an Aktien sinkt.

Bilanzsaison geht weiter

Während an der bayerischen Börse in München die Aktien von Siemens noch leichter in den Handel gestartet sind, geht es im umsatzstarken Computerhandel um ein Prozent nach oben. Die Titel der Deutschen Telekom treten nahezu auf der Stelle. Da hilft es auch nichts, dass der Vorstand des Konzerns erneut seine Jahresprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben hat. Der Euro steht bei 1,14 42 Dollar.