Börse: DAX im Plus nach verlustreichem August

Am Sonntag sollen neue Strafzölle in Kraft treten – sowohl in den USA auf chinesische Waren wie auch in China auf US-amerikanische Waren. Obwohl sich US-Präsident Trump erneut zuversichtlich gezeigt hat, dass es im Handelsstreit mit China ein Abkommen geben wird, kamen Dow Jones und Nasdaq nicht vom Fleck. Am Montag bleibt die Wall Street wegen eines Feiertags geschlossen.

Zweifel an Wirtschaftsentwicklung

Die deutschen Aktienmärkte haben den August dagegen mit Schwung beendet. Der Deutsche Aktienindex hat fast 1 Prozent zugelegt auf 11.939 Punkte. Doch insgesamt war der August ein schwacher Börsenmonat. Es gab zuletzt immer mehr Anzeichen, dass der Konjunkturmotor stottert. Schuld daran tragen dabei auch der Handelskonflikt und der sich abzeichnende harte Brexit. Und auch wenn es in der zurückliegenden Woche mit den Aktienkursen nach oben ging, verbuchen DAX, Dow Jones und Nasdaq im August ein Minus von 1,5 bis 2,5 Prozent. Verlierer ist auch der Euro: er ist unter 1,10 Dollar gerutscht.