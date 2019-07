Börse: DAX im Minus, SpVgg Unterhaching startet durch

Die Lufthansa meldet deutlich weniger Gewinn. Die Fluggesellschaft leidet unter dem Preiskampf in Europa und den höheren Kosten. Die Aktien der Lufthansa rutschen um mehr als 6 Prozent ab. Fresenius Medical Care hat Probleme rund um ein Behandlungsprogramm für Nierenkranken in den USA. Das verhagelt die Bilanz. Die Anteile von Fresenius Medical Care knicken um 5,5 Prozent ein.

Bayer: immer mehr Glyphosat-Klagen

Bayer bekommt wegen des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat immer mehr Schadenersatzforderungen. 18.400 Klagen sind in den USA mittlerweile eingereicht. Die Bayer-Titel büßen rund 3 Prozent ein. Insgesamt liegt der DAX 1,3 Prozent zurück bei 12.262 Punkten. E

Fulminantes Börsendebüt für SpVgg Unterhaching

in Lichtblick ist heute der Börsengang der Spielvereinigung Unterhaching. Für 8,10 Euro sind die Titel des Fußballvereins zugeteilt worden. Die Erstnotiz an der Börse München lag bei 8,30 Euro. Aktuell steht der Kurs sogar bei 9,25 Euro. Der Drittligist will die eingenommenen 2,7 Millionen Euro unter anderem in Nachwuchsspieler investieren, um den Aufstieg zu schaffen. Der Euro notiert bei 1,1150 Dollar.