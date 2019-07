Börse: DAX im Minus: SAP belastet

Der weltweit größte Betriebs-Softwareanbieter spricht von einem Übergangsjahr, weil für ausscheidende Mitarbeiter hohe Abfindungen anfallen. SAP verspricht, ab dem nächsten Jahr richtig gut zu verdienen. Doch die Anleger waren insgesamt unzufrieden mit dem Geschäftsverlauf. Zeitweise knickten die Aktien von SAP um bis zu 10 Prozent ein. Am Schluss blieben sie dann 5,5 Prozent niedriger stehen. Das belastete auch den DAX. Der rutschte um knapp 1 Prozent ab auf 12.228 Punkte.

Netflix enttäuscht

In New York kam der Dow Jones nicht vom Fleck. Der Nasdaq legte 0,3 Prozent zu. Dabei hatte der Online-Filmdienst Netflix mit überraschend wenig neuen Abonnenten enttäuscht. Die Netflix-Aktien büßten denn auch mehr als 10 Prozent ein. Der Euro pendelt am Abend um 1,1270 Dollar.