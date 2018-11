Börse: DAX geht schwächer ins Wochenende

Offiziell findet an diesem Wochenende ja ein Gipfel der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer statt. Doch aus Sicht der Finanzmärkte schrumpft das G20-Treffen in Buenos Aires zu einem G2-Gipfel. Im Fokus stehen vor allem die Gespräche zwischen den Wirtschaftsmächten USA und China. Mit großer Spannung verfolgen die Beobachter, ob es in den Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zu einer Entspannung in der bisherigen Spirale aus Strafzöllen und Gegensanktionen kommt.

Zurückhaltung an den Börsen

Pessimisten befürchten ja, dass sich dieser Konflikt zu einem weltweiten Hauen und Stechen in der Handelspolitik auswachsen könnte, mit verheerenden Folgen für die Konjunktur. Im Vorfeld des G20-Gipfels bestimmte Zurückhaltung das Geschehen an den deutschen Börsen. Der DAX gab um 0,4 Prozent nach auf 11.257 Punkte. In New York tritt der Dow Jones auf der Stelle. Und am Devisenmarkt notiert der Euro bei 1,1325 Dollar.