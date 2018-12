Börse: DAX beginnt Handel mit Gewinnen

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel soeben wie erwartet mit steigenden Kursen begonnen. Doch die Gewinne bröckeln schon wieder. Und das hat wohl vor allem einen Grund: Die Brexit-Sorgen dürften wieder größer sein, denn die britische Premierministerin Theresa May muss sich einer Misstrauensabstimmung stellen. Diese Abstimmung ist für heute Abend zwischen 19 und 21 Uhr geplant. Der DAX steigt um 0,4 Prozent auf 10.820 Punkte. Der MDAX hält sich nur noch knapp in der Gewinnzone. Die positiven Vorgaben von den Börsen in Asien stützen den Handel. Die Stimmung unter den Anlegern ist tendenziell positiv, weil sie auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China hoffen.

Allianz-Aktien profitieren von Heraufstufung

Die Papiere der Allianz wurden von Analysten Bank of Amercia Merrill Lynch heraufgestuft. Daraufhin sind die Aktien zeitweise die größten Gewinner im DAX. Nun steigen sie um 1,3 Prozent. An der Spitze stehen Bayer-Papiere mit plus 2,2 Prozent. Die Papiere von Covestro büßen mit minus 1,3 Prozent am meisten ein. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,13 19 Dollar wert.