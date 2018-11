Börse: DAX beginnt Handel mit Gewinnen

Der DAX steigt um 0,6 Prozent auf 11.482 Punkte. Gestern hat der Index 0,5 Prozent verloren. Helfen dürfte nun die Nachricht, dass laut chinesischem Handelsministerium China und die USA Handelsgespräche wieder aufgenommen haben.

Nach den gestrigen Verlusten gehören die Aktien von Wirecard mit plus 1,8 Prozent zu den größten Gewinnern im DAX. Der Zahlungsabwickler aus Aschheim bei München geht nach eigenen Angaben eine Partnerschaft mit der Stuttgart-Marketing GmbH ein, dem offiziellen Touristik-Partner der Stuttgart. Im Rahmen der Zusammenarbeit würden die beliebtesten chinesischen Mobile-Payment-Methoden in zahlreichen Betrieben in der ganzen Stadt eingeführt, so Wirecard in einer Pressemitteilung.

Autowerte unter Druck

Zu den Verlierern im DAX zählen Auto-Werte, nachdem der europäischen Autoverband ACEA mitteilte, dass in der EU im Oktober 7,3 Prozent weniger Pkw neu zugelassen wurden. Allen voran fallen die Papiere von Daimler um 1,3 Prozent. Die Vorzüge von VW drehen leicht ins Plus. Und der Euro ist 1,13 48 Dollar wert.