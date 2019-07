Börse: DAX beendet Verlustserie

Aus China kommen erfreuliche Daten. Die Wirtschaft dort ist zwar im vergangenen Quartal nur um 6,2 Prozent gewachsen im Vergleich zum Vorjahr. Das ist das schwächste Wachstum seit 27 Jahren. Allerdings sind die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze in China zuletzt überraschend stark gestiegen. Darin sehen Analysten ein gutes Zeichen. Außerdem hat die US-Bank Citigroup als eines der ersten großen Unternehmen Zahlen für das zurückliegende Quartal vorgelegt und die sind sehr gut ausgefallen. Das hat insgesamt zur guten Stimmung beigetragen.

Carl Zeiss Meditec optimistisch

So ist der DAX ein halbes Prozent höher in die Woche gestartet. Der Schlussstand: 12.387 Punkte. Insbesondere die Aktien von Infineon, Covestro und Wirecard waren gefragt mit Aufschlägen von 2,5 bis 3,5 Prozent. Im MDAX sind die Anteile von Carl Zeiss Meditec um zehn Prozent nach oben geschnellt. Die Medizintechnikfirma hat ihre Geschäftsziele angehoben. In New York sind Dow Jones und Nasdaq kaum verändert. Der Euro steht bei 1,1260 Dollar.