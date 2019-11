Börse: DAX beendet schwache Woche mit kleinen Gewinnen

Mehrere Indizes deuten darauf hin, dass sich die Talfahrt in der deutschen Industrie verlangsamt. Jetzt hoffen schon manche, dass die Wirtschaft hierzulande Anfang des kommenden Jahres wieder etwas in Fahrt kommt. Der DAX landete 0,2 Prozent höher bei 13.164 Punkten.

Schwache Börsenwoche

Auf die Woche gesehen hat der deutsche Leitindex allerdings mehr als ein halbes Prozent eingebüßt. Es haben sich die Hinweise zuletzt verdichtet, dass es wohl so schnell kein erstes Abkommen im Handelsstreit zwischen den USA und China geben wird. Und US-Präsident Trump hat ja schon gedroht, die Strafzölle für chinesische Waren noch weiter nach oben zu schrauben.

Daimler-Aktien gefragt

Die Kursausschläge der einzelnen DAX-Mitglieder hielten sich heute weitgehend in Grenzen. Nennenswert sind Infineon und Daimler mit Zuwächsen von 1,5 bzw. 2 Prozent. In New York ist der Dow Jones leicht im Plus, der Nasdaq leicht im Minus. Der Euro ist schwächer bei 1,1025 Dollar.