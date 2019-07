Börse: DAX beendet schwache Woche mit kleinem Plus

Der DAX hat heute etwas zulegen können. Er ist 0,3 Prozent höher aus dem Handel gegangen bei 12.260 Punkten. Auf die Woche gesehen hat der DAX aber dennoch rund ein halbes Prozent eingebüßt. Für Unterstützung der Aktienmärkte sorgt die Spekulation, dass die Notenbanken in den USA und der Eurozone den Geldhahn weiter aufdrehen. Wie der Spiegel berichtet, will EZB-Chef Draghi bald wieder mehr Staatsanleihen kaufen und außerdem den Strafzins für von den Banken geparktes Geld erhöhen.

Wirecard gewinnt Aldi als Kunde

Für das Plus beim DAX haben insbesondere die Aktien von Wirecard gesorgt. Diese schnellten um 5,5 Prozent nach oben. Auslöser war die Meldung, dass künftig der Discounter Aldi deutschlandweit alle Zahlungen mit Kreditkarten sowie mit internationalen Debit-Karten über Wirecard abrechnen wird. Das ist für den Zahlungsdienstleister aus Aschheim bei München ein wichtiger Auftrag. Nach SAP gestern hat heute der zweitgrößte deutsche Softwarekonzern, die Software AG, die Anleger mit der Quartalsbilanz enttäuscht. Die im MDAX und TecDAX gelisteten Titel von Software AG knickten um 12 Prozent ein. In New York halten sich Dow Jones und Nasdaq jeweils leicht in der Gewinnzone. Der Euro ist leichter bei 1,1220 Dollar.