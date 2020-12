Börse: DAX auf Erholungskurs, Dow im Minus

Der DAX konnte wieder Boden gutmachen: er landete 1,3 Prozent im Plus bei 13.418 Punkten. In New York gab es dagegen keinen klaren Trend. Belastet wurden die Börsen von enttäuschenden Konjunkturdaten. Die Stimmung der US-Konsumenten hat sich zum Jahresende so stark eingetrübt wie seit August nicht mehr.

Apple vor Durchbruch bei Akku-Technik?

Gesucht waren die Aktien von Apple, die knapp drei Prozent zulegen konnten. Der iPhone-Hersteller will nach Angaben von Insidern 2024 ein autonomes Passagierfahrzeug auf den Markt bringen, das einen Durchbruch bei der Akku-Technik enthalten könnte. Der Nasdaq kletterte um ein halbes Prozent. Der Dow Jones blieb jedoch 0,7 Prozent im Minus stehen. Der Euro ist schwächer und notiert am Abend bei 1,2160 Dollar.