Börse: DAX auf Erholungskurs

Der DAX hat sich nach einem schwachen Start in den Handelstag mittlerweile in die Gewinnzone vorgearbeitet. Er gewinnt 51 auf 11 243 Punkte. Von einer nachhaltigen Erholung kann und will aber niemand sprechen. Nach den massiven Verlusten, die der Oktober bislang mit sich gebracht hat, kommt es zu einer Gegenreaktion. Ob die nachhaltig ist, kann im Moment niemand sagen. Zu den Gewinnern zählen alle Autobauer, die zuletzt erheblich an Wert verloren haben.

Daimler im Aufwind

Daimler verteuern sich um 2,8 Prozent. Der Stuttgarter Autobauer hat in diesem Jahr bereits zwei Mal seine Gewinnprognose gesenkt. Im 3. Quartal rutschte nun der Gewinn um ein Fünftel auf 1,7 Milliarden Euro ab. Ein Grund ist die Einführung des neuen Abgastests WLTP, der auf die Verkaufszahlen drückt. Die spannende Frage ist, ob nun das 4. Quartal besser ausfällt, wenn die Probleme gelöst sind. Daimler spricht von einer weiterhin hohen Nachfrage nach seinen Autos. Der Euro kostet 1, 14 10 Dollar.