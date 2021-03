Börse: DAX-Anleger sind vorsichtig, aber nicht bei VW

Der rasche Anstieg der Fallzahlen sorgte heute zeitweise für Gewinnmitnahmen. Die dritte Welle werde die wirtschaftliche Erholung noch weiter nach hinten verschieben, hieß es an den Märkten. Deshalb ging es beim DAX schon runter bis auf 14.539 Punkte. Inzwischen sieht es etwas besser aus, aktuell stehen an den Tafeln 14.655. Der DAX ragt damit sogar 0,2 Prozent ins Plus. Dass der Lockdown hierzulande erneut verlängert wird, davon sind die meisten Börsianer inzwischen überzeigt, man fragt sich nur, wie hoch der wirtschaftliche Schaden für die Unternehmen in der Folge sein wird.

Volkswagen als Garant für Elektromobilität

Bei den Einzelwerten ragt erneut Volkswagen heraus mit fast 6 Prozent Plus. Die Aktie gelte bei Anlegern als bester Wert, um auf Elektromobilität zu setzen, sagte ein Händler. Leicht im Plus notieren inzwischen auch M-DAX und TecDAX. Und der Euro steht bei 1,19 20 Dollar.