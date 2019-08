05.08.2019, 22:58 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: China verschärft Handelskonflikt - Aktien brechen ein

Der sich verschärfende Handelskonflikt zwischen den USA und China hat die Finanzmärkte im Griff. Die Aktienindizes in New York erlebten den stärksten Kurseinbruch in diesem Jahr. Dabei hatten sie noch vor kurzem neue Rekordstände erreicht.