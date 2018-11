Börse: Börsianer hadern mit Ergebnis der US-Wahlen

Der Sportartikelhersteller Adidas hat gerade eben seine Quartalszahlen veröffentlicht. Es scheint überaus gut zu laufen, jedenfalls erhöht Adidas die Prognose fürs Gesamtjahr. Der Nettogewinn legte im letzten Vierteljahr um 19 Prozent zu auf 656 Millionen Euro. Der Umsatz ist leicht gestiegen. Man wird sich die Aktie heute genau anschauen müssen, wenn es losgeht an den deutschen Märkten.

US-Anleger hatte genau dieses Ergebnis befürchtet

Gute Vorgaben kommen dabei von der Wall Street. Dow Jones und Nasdaq-Index legten gestern beide um rund ein halbes Prozent zu. Ob die positive Stimmung der US-Anleger am Tag nach den Kongresswahlen anhält, muss sich erst noch zeigen. Dass die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus erobert haben, dürfte vielen Anlegern jedenfalls nicht sonderlich schmecken. Mit weiteren Steuergeschenken für die Wirtschaft wird sich US-Präsident Trump jetzt jedenfalls nicht mehr so leicht tun. Man hatte auch Angst vor unkalkulierbaren Reaktionen von Präsident Trump, sollte der sich politisch in die Enge getrieben fühlen.

Japans Anleger zeigen sich zufrieden

In Fernost hat man dagegen anscheinend keine Probleme mit dem Ausgang der US-Wahlen. Japans Nikkei Index zumindest ist jetzt mit einem Plus von 0,3 Prozent aus dem Handel gekommen. In Hong Kong und Shanghai stehen dagegen leicht Verluste an den Tafeln. Noch zum Euro: der notiert bei 1,14 50 Dollar .