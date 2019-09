Börse: Bayerischer Börsengang Congatec geplant

Die bayerische Technologiefirma Congatec nimmt Kurs auf die Frankfurter Börse. Der Börsengang soll rund 100 Millionen Euro einbringen. Von dem Erlös sollen rund 80 Millionen Euro an die Firma selbst fließen. Damit soll weiteres Wachstum in Asien und Amerika finanziert werden. Die restlichen rund 20 Millionen Euro sollen an die Altaktionäre um die Gründerfamilien gehen. Congatec aus Deggendorf wurde vor 15 Jahren gegründet und bietet industrielle Computermodule an, die unter anderem in der Industrie-Automatisierung, der Medizintechnik und der Telekommunikation eingesetzt werden. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 250 Mitarbeiter. Nachdem der Börsengang jetzt angekündigt wurde könnte dann vielleicht schon in vier Wochen die Parkettpremiere der Bayern an der Frankfurter Börse sein.

Dax vor viertem Wochengewinn in Folge

Der deutsche Aktienindex Dax kann weiter zulegen. Der Dax steigt um knapp 0,5 Prozent auf 12469 Punkte.

Der Euro klettert auf einen Dollar 11 03.