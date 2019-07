Börse: Aussicht auf weiter billiges Geld stützt DAX

Die US-Amerikaner feiern heute ihren Unabhängigkeitstag. Die Börsen in New York bleiben deshalb geschlossen. Europaweit hat heute die Aussicht auf eine weiterhin lockere Geldpolitik die Aktienmärkte gestützt. Die nominierte neue Führungsriege der Europäischen Zentralbank - Christine Lagarde als Präsidentin, und Philip Lane als Chefvolkswirt - macht da Hoffnung. Beide gelten als Anhänger der offenen Geldschleusen. Jetzt wird bereits spekuliert, dass die EZB in Kürze ein weiteres Programm zum Ankauf von Anleihen verkünden wird. Der DAX hat minimal zugelegt. Er ist bei 12.630 Punkten aus dem Handel gegangen.

Osram-Aktien unter Übernahmeangebot

Im MDAX waren erneut die Aktien von Osram im Blickpunkt. Das Übernahmeangebot von Finanzinvestoren in Höhe von 35 Euro je Aktie scheint nicht alle zu überzeugen. Der Kurs der Osram-Papiere schwankte heute ziemlich. Doch er blieb dann nur knapp 1 Prozent höher stehen bei 32,50 Euro. Der Euro steht wenig verändert bei 1,1280 Dollar.