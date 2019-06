Börse: Aussicht auf sinkende Leitzinsen feuert DAX an

Genährt wird die Spekulation, weil die Zentralbank in Australien den Zins gesenkt hat. Von der US-Notenbank gibt es auch schon vereinzelt Stimmen, die diesem Schritt folgen wollen. Fed-Chef Powell selbst macht sich Sorgen um die Handelsstreitigkeiten insbesondere mit China und kündigte – so wörtlich – eine „angemessene Reaktion“ in der Geldpolitik an. Das wird als Zeichen gedeutet, dass die Fed die Zügel wieder lockern könnte.

Wall Street ebenfalls im Aufwind

Für die Eurozone wird jetzt von einigen Analysten sogar ein negativer Leitzins ins Spiel gebracht. Die Aussicht auf noch mehr billiges Geld hat die Aktienkurse heute angeschoben. Der DAX hat 1,5 Prozent zugelegt auf 11.971 Punkte. An den Aktienmärkten in New York geht es ebenfalls kräftig aufwärts: der Dow Jones gewinnt gut 1,5 Prozent, der Nasdaq knapp 2 Prozent. Der Euro steht bei 1,1235 Dollar.