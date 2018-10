Börse: Asienbörsen im Abwärtssog der Wall Street

Nach den schweren Verlusten an der Wall Street sind auch die Börsen in Asien abgesackt. Der Nikkei-Index in Tokio verliert zur Stunde 3,9 Prozent, in Shanghai geht es um 4,3 Prozent nach unten, in Hong Kong und Seoul um jeweils 3,8 Prozent. Zuvor hatte der New Yorker Aktienmarkt einen seiner bisher schlimmsten Tage in diesem Jahr erlebt.

Schwarzer Tag an der Wall Street

Der sich fortsetzende Handelsstreit zwischen den USA und China und die Furcht vor weiter steigenden Zinsen am US-Anleihemarkt hatten den Kursen erneut zugesetzt. Der Dow Jones büßte 3,2 Prozent ein, das war der größte Tagesverlust seit Februar. Beim Technologieindex Nasdaq war es sogar ein Minus von 4,1 Prozent. Anleger befürchteten, dass steigende Zinsen die Unternehmensgewinne im nächsten Jahr schmälern könnten, weil sie die Finanzierungskosten erhöhten, so sagten Analysten. Und für Anleger werden festverzinsliche Papiere angesichts höherer Renditen wieder attraktiver, das setzt die Aktienkurse unter Druck.

DAX im Minus erwartet

Die negativen Vorgaben werden auch am DAX nicht spurlos vorübergehen. Händler rechnen mit deutlichen Verlusten zu Handelsstart. Der Euro steht aktuell bei 1, 15 55 Dollar.