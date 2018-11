Börse: Anleger werden schon wieder vorsichtiger

Größere Verlierer oder Gewinner fallen nicht auf. Auf der einen Seite stehen Adidas ganz oben mit einem Plus von 0,7 Prozent, auf der anderen Seite verbilligen sich Covestro um 1,2 Prozent. Nach Meinung von Marktteilnehmern bremst der US-Präsident Donald Trump mit seinen neuen Aussagen zum Handelsstreit mit China.

Trump erhöht Druck auf China

In einem Interview des "Wall Street Journal" sagte Trump, er gehe davon aus, dass die bereits bestehenden Zölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar erhöht werden, von bisher zehn Prozent auf 25 Prozent. Sollten die Verhandlungen in diesen Tagen erfolglos bleiben, würden zudem Zölle auf die verbliebenen China-Importe verhängt, drohte der US-Präsident. Das sorgte auch an den Börsen in Asien zu einer spürbaren Zurückhaltung der Anleger. Der Euro gibt nach auf 1,13 10 Dollar.