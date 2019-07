Börse: Anleger setzen auf lockere Geldpolitik von EZB

Zwar hätten es viele Wirtschaftsexperten begrüßt, wenn der als Hardliner bekannte Bundesbank-Chef Jens Weidmann künftig die Geldpolitik in der Eurozone bestimmt hätte. Doch den konnte die Kanzlerin wohl nicht durchsetzen bei den Verhandlungen. Niedrige Zinsen gehen zwar zu Lasten von Sparern, doch Aktien bleiben dadurch attraktiv. Auch der Immobilienmarkt wird weiter befeuert. So waren die Aktien der Immobilienkonzerne gesucht: Vonovia kletterten um knapp 3 Prozent. Sie waren damit die größten Gewinner im DAX. Der DAX selbst kam 0,7 Prozent voran auf 12.616 Punkte.

Osram vor Übernahme?

Der Münchner Lichttechnik-Konzern Osram könnte bald übernommen werden. Laut Insidern wird der Osram- Aufsichtsrat morgen über ein Angebot der Finanzinvestoren Carlyle und Bain beraten. Die Aktien von Osram schnellten um fast 12 Prozent nach oben. In New York halten sich Dow Jones und Nasdaq jeweils rund ein halbes Prozent im Plus. Der Euro steht bei 1,1270 Dollar.