Börse: Anleger auf Rückzug - Aktienindizes im Minus

Die US-Notenbank geht davon aus, dass die Wirtschaft in den USA weiterhin moderat wachsen wird und das trotz der gegenwärtigen Unsicherheiten. Das geht aus dem Konjunkturbericht hervor, den die Fed am Abend veröffentlichte. Und mit Unsicherheit meint die Notenbank auch den schwelenden Handelsstreit mit China.

Trump sorgt für Ernüchterung

Präsident Trump hat klargemacht, dass es noch ein langer Weg sei bis zu einer Einigung mit den Chinesen. Gleichzeitig hat er Peking mit zusätzlichen Strafzöllen gedroht. Neue Konjunkturdaten und Unternehmensbilanzen sind außerdem nicht so gut ausgefallen wie erwartet. Dow Jones und Nasdaq landeten in diesem Umfeld jeweils rund ein halbes Prozent im Minus. Der Deutsche Aktienindex gab 0,7 Prozent nach auf 12.341 Punkte. Der Euro ist etwas fester am Abend bei 1,1225 Dollar.