13.05.2020, 12:30 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Aktienmärkte wieder im Griff von Corona-Sorgen

Die Skepsis an den Aktienmärkten wird wieder größer. Bereits gestern rutschten die Kurse an den New Yorker Börsen. Es gibt die Furcht, dass es zu einer zweiten Corona-Welle kommen könnte.