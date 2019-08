13.08.2019, 12:25 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Aktien rutschen ab, Gold und Anleihen gefragt

Aktien pfui, sichere Anlagen hui – so könnte man salopp den heutigen Trend an den Finanzmärkten bezeichnen. Denn die Börsianer sehen schwarz für die Konjunktur. Die Rendite für Bundesanleihen sind so tief wie nie.