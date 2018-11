Börse: Aktien im Aufwind

Nach den Zwischenwahlen in den USA trauen sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder aus der Deckung, dabei helfen gute Konjunkturdaten: Der DAX steigt um 1 Prozent auf 11.600 Punkte. Der Kurs von Fresenius Medical springt fast 9 Prozent nach oben, nachdem ein Bürgerbegehren in Kalifornien durchgefallen ist. Die Erstattungen für Dialysebehandlungen sollten dort deutlich sinken, das hätte den Gewinn spürbar geschmälert. Die Mutteraktie Fresenius legt 4 Prozent zu, RWE und Bayer sind weitere Favoriten.

BMW und Adidas enttäuschen

Der Quartalsbericht von BMW wird mit 2 Prozent Abschlag quittiert, der Gewinn des Autoherstellers ist überraschend stark gesunken. Der Sportartikelhersteller Adidas enttäuschte beim Umsatz, Gewinnmitnahmen ziehen den Kurs 2 Prozent nach unten. Der Eurokurs steigt nach den US-Wahlen auf 1 Dollar 1495.