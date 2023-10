Der Bitcoin ist wieder da - die wichtigsten Fragen und Antworten

An den Kapitalmärkten schaut man derzeit etwas erstaunt auf die Kryptobörsen. Dort legt der Bitcoin seit einigen Tagen einen Höhenflug hin. Die wichtigste Cyberwährung erreichte ein Niveau wie zuletzt vor rund eineinhalb Jahren. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist der Bitcoin denn inzwischen wieder wert?

Mitte der vergangenen Woche stieg der Kurs kurzzeitig auf über 35.000 Dollar oder umgerechnet gut 32.500 Euro - und auf etwa diesem Niveau verharrt er auch. Der Kursanstieg scheint also keine Eintagsfliege gewesen zu sein.

Insgesamt ist das ein Sprung von gut zehn Prozent nach oben, und da scheint der Bitcoin jetzt erst mal zu bleiben.

Woran liegt es, dass jetzt wieder Bitcoins gekauft werden?

Das ist wirklich auffällig, denn man hatte ja seit geraumer Zeit das Gefühl, dass das Cybergeld eigentlich kaum mehr jemanden interessierte. Es gab etwa die große Pleite der Kryptobörse FTX, was ein riesiges Desaster war. Der Gründer Sam Bankman Fried steht inzwischen vor Gericht und sitzt in Haft. Das hat dem Image nicht gutgetan. Und dann gibt es Berichte darüber, dass die aktuell größte Kryptobörse Binance ebenfalls angeschlagen ist. Es läuft also viel schief im Markt für Cyberwährungen.

Und trotzdem ist die Faszination für das Kryptogeld noch immer da. Anleger suchen sich offenbar Gründe dafür zusammen, dass man die Kurse wieder nach oben jubeln kann. Ein Anlass wurde auch gefunden: Es gibt derzeit Investoren, die sogenannte Spot-Bitcoin-ETFs herausbringen wollen. Das sind Wertpapiere, die ähnlich wie Aktien über normale Börsen handelbar sind. Man bräuchte also nicht mehr unbedingt eine Kryptobörse, um in Bitcoin zu investieren. Wie bei anderen ETFs, die zum Beispiel an den DAX oder auch an den Weltindex MSCI gekoppelt sind, wäre so ein Bitcoin-ETF an die Kryptowährung gebunden. Fällt ihr Kurs, fällt auch der des Bitcoin-ETF - steigt der Bitcoin, steigt auch der ETF-Kurs.

Die US-Börsenaufsicht SEC hatte sich bislang immer gegen solche Bitcoin-ETFs gesträubt. Sie konnte sich aber vor Gericht nicht durchsetzen. Nun kommen, wie es aussieht, gleich mehrere große Investmentgesellschaften mit solchen Krypto-ETFs raus.

Was bringen Anlegern diese Bitcoin-ETFs?

Anleger müssten sich künftig nicht mehr bei einer der Kryptobörsen anmelden. Das ist manchmal ein etwas komplizierteres Prozedere. Auch der Handel läuft dort nicht immer ganz so reibungslos und schnell, wie man das von großen Aktienbörsen gewohnt ist.

Zudem hat man nicht das Risiko, dass eine solche Kryptobörse die Gelder verzockt oder pleitegeht. Auch das ist schon des Öfteren passiert. Bestes Beispiel dafür war FTX und dessen Gründer Bankman Fried, der Gelder verspekuliert hatte - am Ende waren rund zehn Milliarden Dollar weg.

Vereinfacht gesagt: Der Vorteil für Anleger liegt darin, dass sie auf Krypto spekulieren können, ohne Krypto kaufen zu müssen.

Hat der aktuelle Konflikt in Israel etwas mit dem Bitcoin-Kursanstieg zu tun?

Das könnte sein. Jedenfalls sind in Krisenzeiten Rückzugsmärkte gefragt. Im klassischen Sinne ist das Gold. Aber auch der Bitcoin wird manchmal als Krisenwährung gesehen.

Allerdings: Wenn man sich den Kursverlauf des Bitcoin anschaut, dann merkt man, dass es nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober erst einmal deutlich nach unten ging, während der Goldpreis gleich nach den ersten Meldungen aus Israel kräftig angezogen hat. Dieser Umstand spricht eher gegen die Krisenthese als Grund für den steilen Anstieg.

Was ist mit den anderen Cyberwährungen?

Auch die zieht es mit nach oben. Das ist fast immer so, wenn der Bitcoin steigt: Dann lenkt das allgemein auch mehr Aufmerksamkeit auf die Kryptomärkte.

Das zeigt sich jetzt zum Beispiel bei der zweitgrößten Cyberwährung, dem Ether. Der kann im Moment auch zulegen, da ging es in den vergangenen Wochen von gut 1.500 auf rund 1.700 Euro vor dem Wochenende hoch, also auch gut zehn Prozent. Bei beiden Währungen gilt übrigens: Von den Höchstständen sind wir immer noch sehr weit entfernt. Der Ether war schon mal bei 4.000 Euro und der Bitcoin hatte knapp 60.000 Euro erreicht.