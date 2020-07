vor 18 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

B5 Börse: Schwache Wall Street macht Dax zu schaffen

Die schlechte Stimmung an der Wall Street hat hierzulande die schönen Gewinne von tagsüber zunichtegemacht. Analysten zufolge machen sich die Anleger in New York mittlerweile verstärkt Sorgen über die steigende Zahl der Corona-Infektionen.