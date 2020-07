B5 Börse: Rückschlag bei Dow, DAX kaum verändert

Erstmals seit fast vier Monaten haben in der vorigen Woche wieder mehr US-Amerikaner einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt – insgesamt waren es rund 1,4 Millionen. Das lag über den Erwartungen der Ökonomen. Nun geht die Furcht um, die steigenden Coronainfektionen in den USA machen die Erholung am Arbeitsmarkt wieder zunichte. Der Dow Jones büßte 1,3 Prozent ein, der Nasdaq 2,3 Prozent. Der Deutsche Aktienindex blieb kaum verändert stehen bei 13.103 Punkten.

Daimler-Aktien gefragt

Daimler verzeichnet nach einem Milliardenverlust im zurückliegenden Quartal wieder ein größeres Kaufinteresse für seine Autos mit dem Stern. Die Daimler-Aktien kamen gut 4 Prozent voran.

Goldpreis knapp unter Rekord

Im Aufwind ist der Goldpreis: eine Feinunze wurde für knapp 1.900 Dollar gehandelt. Das ist knapp unter dem Rekordwert aus dem Jahr 2011. Der Euro ist stark am Abend bei 1,16 Dollar.