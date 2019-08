B5 Börse: Konjunktursorgen dämpfen Stimmung

Konjunktursorgen halten an und dämpfen die Stimmung. Der amerikanische Aktienindex Dow Jones hat gestern 0,5 Prozent verloren. Der japanische Aktienindex Nikkei konnte zwar heute leicht zulegen, aber in China haben die Kurse etwas nachgegeben. Da hilft auch nicht das gestern in China ein Konjunkturprogramm angekündigt wurde, mit dem der Autoabsatz angekurbelt werden soll.

Signale vom US Anleihenmarkt machen Anleger nachdenklich

Vielmehr nährt die Entwicklung am amerikanischen Staatsanleihenmarkt die Befürchtung, dass der Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China eine Rezession auslösen könnte. Die Renditen am amerikanischen Staatsanleihenmarkt notieren so wie seit Mai 2007 nicht mehr, als dann die Krise am US-Immobilienmarkt ausgebrochen ist.

In Europa wird dazu gespannt geschaut wie sich die Situation in Italien weiterentwickelt. Der Euro steht bei einem Dollar 1,090.

Der deutsche Aktienindex Dax verliert erstmal fast 0,5 Prozent auf 11.674 Punkte.