B5 Börse: Goldpreis und Nasdaq weiter auf Rekordjagd

Nach Handelsschluss in Deutschland hat sich die Stimmung an den New Yorker Aktienmärkten aufgehellt. Der technologieorientierte Nasdaq-Index hat die Marke von 11.000 Punkten erstmals in den Feierabend retten können.