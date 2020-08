B5 Börse: Goldpreis knackt Marke von 2.000 Dollar

Die riesigen Hilfspakete vieler Länder im Zuge der Coronakrise und die damit verbundenen enormen Schulden hatten den Goldpreis zuletzt angeschoben. Die Anleger wappnen sich für eine mögliche Inflation, sagen Analysten. Gerade die Deutschen haben zuletzt so viel Gold gekauft wie sonst niemand auf der Welt. Am Abend wird die Feinunze Gold für 2.016 Dollar gehandelt – umgerechnet gut 1.700 Euro.

Euro steigt auf 1,18 Dollar

An den Aktienmärkten war der Trend nicht so eindeutig. In New York hat der Nasdaq knapp ein halbes Prozent zugelegt und auf einem neuen Rekordhoch geschlossen. Der Dow Jones ist ebenfalls rund ein halbes Prozent vorangekommen. Der Deutsche Aktienindex ist dagegen knapp ein halbes Prozent im Minus stehengeblieben. Der Euro zeigt sich fest am Abend und pendelt um 1,18 Dollar.